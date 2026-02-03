Klart: Örebro SK lånar ytterback från MLS

Örebro SK förstärker truppen.

Klubben meddelar i kväll att man plockar in Giuseppe Bovalina.

Ytterbacken ansluter på lån från MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK spetsar truppen inför den kommande säsongen och denna tisdagskväll har man gjort klart med ett nyförvärv.

Giuseppe ”Bova” Bovalina lånas in från MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

– Det känns såklart väldigt roligt att få hit en fin spelare och framför allt en väldigt fin karaktär i Giuseppe Bovalina. I ”Bova” får vi en dynamisk ytterback som i grunden är högerback, men eftersom han är tvåfotad så kan han även operera på vänstersidan. Att Bova kommer in gör oss starkare som enhet och på köpet stärker det konkurrensen ytterligare samtidigt som vi tror att hans karaktär kommer bidra till träningskulturen, säger sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande.

21-åringen är från Australien och har gjort sex matcher för landets U23-landslag. Lånet i Örebro SK sträcker sig över hela 2026.

– Det känns kul och häftigt att komma till Sverige och en stor klubb med den historien och supportrarna som ÖSK har. Allt som klubben presenterat för mig känns jättebra och detsamma gäller det första intrycket jag fått av alla jag träffat samt faciliteterna här på Behrn. Jag är taggad på att sätta i gång och hjälpa laget till att vinna så mycket som möjligt med ett hårt arbete både på och utanför planen, säger Giuseppe Bovalina.