Klart: Örebro SK plockar in Christopher Redenstrand

Örebro SK förstärker truppen inför kommande säsong.

Christopher Redenstrand är klar för klubben.

– Det känns riktigt kul att få komma till ÖSK, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK rustar inför 2026 och denna fredag står det klart att man gjort klart med ett nytt nyförvärv.

ÖSK meddelar nu att Christopher Redenstrand, som lämnade Sandvikens IF efter den gångna säsongen, ansluter.

– Christopher är en spelare jag tog kontakt med redan under hösten och det känns väldigt bra att vi nu får välkomna honom till oss. Han har varit en konstant i Superettan med 113 matcher på de fyra senaste säsongerna. Vilket vittnar om såväl karaktär som träningsflit. Vi får in en spelare som kommer bidra till träningskulturen och på planen får vi in en vänsterback som besitter en del spännande egenskaper. Inte minst i det offensiva. Vi hälsar honom varmt välkommen till Svartvitt, säger Enes Ahmetovic, sportchef.

Redenstrand har skrivit på ett tvåårskontrakt med superettan-klubben.

– Det känns riktigt kul att få komma till ÖSK. Dessutom blir det skönt att få komma i gång i träning direkt och jag är taggad på att träffa alla. Jag hoppas kunna bidra med en rutin från serien och en offensiv kraft genom att gå högt på min kant för att utnyttja mina styrkor vid inspel och inlägg. Förhoppningsvis kan jag också bidra med en del poäng individuellt. Behrn Arena är en fantastisk arena med ett fantastiskt stöd och jag längtar till att få kliva ut och göra tävlingsdebuten framför alla svartvita supportrar, säger Christopher Redenstrand.