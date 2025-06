Klart: Örebro SK värvar mittback

Örebro SK agerar.

Krisklubben plockar in 32-årige mittbacken John Stenberg.

Kontraktet sträcker sig över 2026.

Örebro SK är i en djup kris. Superettanklubben ligger näst sist i tabellen.

Nu agerar klubben i defensiven. ÖSK plockar in 32-åriga mittbacken John Stenberg, som tidigare har ryktats till klubben. Kontraktet sträcker sig över 2026.

– Det känns väldigt kul att vara här. ÖSK är en fin anrik förening och jag har redan sett mycket ÖSK-souvenirer på människorna i staden så man märker att det är en klubb som berör. Det är en utmanande situation vi befinner oss i nu men jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och mitt ledarskap, säger John Stenberg på klubbens officiella hemsida.

ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic om nyförvärvet:

– Det är så klart glädjande att kunna välkomna John till ÖSK. Vi får in en försvarsspelare med bra storlek, en fin fot som kommer bidra till vårt spel men framför allt får vi in en herre som har fått bära bindeln i såväl Sverige som i USA vilket vittnar om fina ledaregenskaper. Han kommer dessutom in i ett läge där vi får möjlighet att få upp honom i matchtempo. Jag ser fram emot att få se honom i våra färger framåt.

Stenberg har tidigare spelat i klubbar som Östers IF, Dalkurd och Bjärreds IF.