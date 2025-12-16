Klart: Örgryte förlänger med rutinerad mittback

Örgryte IS förbereder sig inför allsvenskan 2026.

Nu står det klart att Jonathan Azulay följer med klubben upp.

– Efter fem år i klubben är jag mer motiverad än någonsin, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För omkring två veckor sedan stod det klart att Örgryte IS kommer att spela i allsvenskan 2026 efter att man besegrat IFK Norrköping i kvalet.

Efter avancemanget har det dock varit ovisst kring mittbacken Jonathan Azulays framtid, då hans avtal löpte ut.

Nu meddelar sällskapet från Göteborg att 32-åringen förlänger sitt avtal, fram till slutet av nästa år och med option på ytterligare ett år.

– Efter fem år i klubben är jag mer motiverad än någonsin. Jag ser fram emot att fortsätta bygga vidare på det vi skapat tillsammans och ge allt för laget och alla som står bakom oss, säger Azulay i ett uttalande.

Öis sportchef, Pontus Farnerud:

– Jonathan har under lång tid varit en bärande spelare i ÖIS, han är alltid väldigt professionell, driven att utveckla sig själv och ser till lagets bästa. Det känns väldigt bra att Jonathan fortsatt ska vara en viktig spelare för ÖIS.

Totalt sett står Jonathan Azulay noterad för spel i 174 matcher med Örgryte, i vilka han har gjort tio mål.







