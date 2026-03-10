Klart: Örgryte IS lånar ut anfallstalang

Månz Karlsson lämnar Örgryte IS temporärt.

Den unge anfallaren lånas ut till Torslanda IK.

– Vår förhoppning är att han ska få värdefull speltid på seniornivå där, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Månz Karlsson lämnar Örgryte IS.

Göteborgsklubben lånar ut den 18-årige anfallaren till Torslanda IK.

– Vi har sedan tidigare en bra relation med Torslanda IK och att ha ett Föreningssamarbetsavtal för Månz där han har möjlighet vara tillgänglig för spel både i Torslanda IK och ÖIS är en väldigt bra lösning, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

– Vår förhoppning är att han ska få värdefull speltid på seniornivå där vi kommer att ha en tät dialog med både Månz och Torslanda IK för att hitta ett bra upplägg gällande matcher och träningar, fortsätter han.

Låneavtalet sträcker sig över 2026.