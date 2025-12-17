Klart: Örgryte IS säkrar upp burväktaren

Örgryte IS säkrar upp Hampus Gustafsson.

Göteborgsklubben meddelar denna onsdagskväll att man är överens om ett nytt kontrakt.

Bortsett från under de inledande omgångarna så var Hampus Gustafsson given den gångna säsongen när Örgryte IS tog steget tillbaka till allsvenskan.

Nu står det klart att burväktaren belönas med ett nytt kontrakt för sin fina säsong.

– Det känns väldigt bra att vi förlängt Hampus avtal. Hampus är väldigt ambitiös och vill hela tiden utvecklas. Han har varit en betydande spelare och en stor del av lagets utveckling och allsvenska avancemang, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Gustafsson, som satt på kontrakt över nästa år, har nu förlängt över säsongen 2028.