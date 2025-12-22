Klart: Oscar Steinke Brånby skriver A-lagskontrakt med Hammarby

Oscar Steinke Brånby har haft en bra säsong i HTFF.

Nu flyttas han från HTFF till Hammarbys A-lag.

– Det känns sjukt kul, jag är väldigt stolt och ser fram emot att börja träna efter nyår, säger Oscar Steinke Brånby via Hammarbys uttalande.

Foto: Bildbyrån

Oscar Steinke Brånby flyttas upp från HTFF till Hammarbys a-lag nästa säsong. 19-åringen har skrivit på ett femårskontrakt med ”Bajen”.

– Det känns fantastiskt kul att Oscar förlängt sitt avtal med Hammarby. Oscar har haft en väldigt fin utveckling under året i HTFF och varit en av de allra mest framträdande spelarna, säger Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

19-åringen ser fram emot att ta nästa steg i karriärren.

– Jag ser fram emot komma in i vardagen och träna och kämpa om en plats men såklart också att få spela inför supportrarna, avslutar Oscar Steinke Brånby.