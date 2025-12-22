Klart: Oscar Steinke Brånby skriver A-lagskontrakt med Hammarby
Oscar Steinke Brånby har haft en bra säsong i HTFF.
Nu flyttas han från HTFF till Hammarbys A-lag.
– Det känns sjukt kul, jag är väldigt stolt och ser fram emot att börja träna efter nyår, säger Oscar Steinke Brånby via Hammarbys uttalande.
Oscar Steinke Brånby flyttas upp från HTFF till Hammarbys a-lag nästa säsong. 19-åringen har skrivit på ett femårskontrakt med ”Bajen”.
– Det känns fantastiskt kul att Oscar förlängt sitt avtal med Hammarby. Oscar har haft en väldigt fin utveckling under året i HTFF och varit en av de allra mest framträdande spelarna, säger Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.
19-åringen ser fram emot att ta nästa steg i karriärren.
– Det känns sjukt kul, jag är väldigt stolt och ser fram emot att börja träna efter nyår, säger Oscar Steinke Brånby via uttalandet och fortsätter:
– Jag ser fram emot komma in i vardagen och träna och kämpa om en plats men såklart också att få spela inför supportrarna, avslutar Oscar Steinke Brånby.
