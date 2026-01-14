Klart: ÖSK bryter med Bajrovic

Melvin Bajrovic lämnar Örebro SK.

Avtalet bryts i förtid, meddelar klubben.

– Det många inte känner till är händelserna bakom kulisserna, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Det blev bara ett år i Örebro SK för Melvin Bajrovic, 24. Mittfältaren, som anslöt från Hammarby TFF inför fjolårssäsongen, lämnar klubben efter att parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

– Melvin var med oss under ett speciellt och tungt år för hela laget, men som alla vet avslutades med ett positivt utfall. Det många inte känner till är händelserna bakom kulisserna, där Melvin visade prov på ett stort ledarskap i omklädningsrummet under perioden i det mycket tuffa kvalet mot HTFF, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande.

24-åringen gjorde totalt 26 matcher för ÖSK i superettan 2025. Han spelade också båda kvalmatcherna mot Hammarby TFF.

– Han stöttade lagkamrater på ett viktigt och förtroendeingivande sätt vid ett tillfälle då han själv var utanför startelvan. Det i kombination att gå fram och slå den där straffen som han slår, i det skedet, tycker jag visar prov på karaktär. Det är klubben mycket tacksamma för och vi önskar Melvin ett stort lycka till i framtiden säger, fortsätter Ahmetovic.

Bajrovic:

– Min tid i klubben har varit väldigt lärorik och präglat av många utmaningar som gett mig värdefulla insikter inför framtiden. Jag önskar klubben lycka till framöver.

Vad som händer med Melvin Bajrovic nu är ännu oklart.