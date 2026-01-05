Klart: ÖSK bryter med Shagaxle

Hamse Shagaxle har gjort sitt i Örebro.

20-åringens avtal bryts i förtid.

– Hamse är en fin person med många fina fotbollsegenskaper, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Den 20-åriga talangen Hamse Shagaxle gjorde elva framträdanden för Örebro SK i superettan under våren 2025, men under fjolårets senare hälft var mittfältaren utlånad till Örebro Syrianska i ettan.

Nu meddelar ÖSK att kontraktet med Shagaxle bryts i förtid.

– Hamse är en fin person med många fina fotbollsegenskaper. Efter några år hos oss har vi nu kommit överens om att försöka hjälpa honom till en miljö där han kan få en nytändning och chans till mer speltid. Vi är väldigt tacksamma för hans insatser och att vi fått lärt känna en mycket fin person. Från hela mitt hjärta önskar jag honom ett stort lycka till i framtiden, säger Enes Ahmetovic, sportchef i ÖSK, i ett uttalande.

Hamse Shagaxle:

– Det har varit en stor ära att få representera den här fina klubben och jag har många fina minnen som jag kommer ta med mig härifrån. Jag vill rikta ett extra stort tack till alla supportrar för ert stöd, det har betytt väldigt mycket för mig. Tyvärr tar resan i ÖSK slut för mig den här gången, men jag hoppas jag återvänder en dag.

ÖSK klarade sig kvar i superettan efter kvalsegern mot Hammarby TFF.