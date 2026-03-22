Klart: Öster bryter med Joel Voelkerling Persson

Östers IF är en spelare mindre inför årets säsong i superettan.

Detta då man har valt att bryta avtalet med Joel Voelkerling Persson.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren förra året som Östers IF valde att värva Joel Voelkerling Persson, 23, från italienska Lecce.

Med tio matcher i Växjö-klubben står det i dag klart att anfallaren inte längre kommer att representera klubben. Detta då man har valt att bryta det avtal som sträckte sig över 2026.

– Jag tror att detta blir den bästa lösningen för både oss och för Joel. Han hade ett avtal över säsongen 2026 men nu har vi hittat en överenskommelse som innebär att han lämnar Öster redan nu. Vi tackar honom för hans insatser och önskar honom lycka till framöver, säger sportchefen Ola Larsson i ett uttalande.

Förutom Lecce och Öster har Joel Voelkerling Persson spelat för IFK Värnamo och nederländska Vitesse.