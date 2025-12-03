Klart: Öster vävar 18-åriga Musa Njie

Musa Njie, 18, är klar för Öster.

Han kommer senast från klubben BST Galaxy.

Foto: Bildbyrån

Den 18-årige talangen Musa Njie är klar för Östers IF. Han kommer senast från klubben BST Galaxy där han blev utsedd till säsongens bästa spelare. Han provspelade med Öster i somras men nu ansluter han till klubben.

– Det är en dröm som blir sann. Det är ett stort nöje och en ära att komma hit till Sverige och till Öster. Jag blev imponerad av Öster när jag var här i somras och alla tog hand om mig väldigt bra. Nu ser jag fram emot den nya säsongen och jag längtar efter att spela inför alla Östersupportrar, säger 18-åringen via klubbens hemsida.

Östers sportchef Ola Larsson säger följande om sitt nyförvärv.

– Det är en spelare som vi har scoutat under en lång tid och förutom hans provspel här i somras och allt som vi sett på video har även Leo Neuman varit nere och sett honom i Gambia. Hans snabbhet och skicklighet i spelet en mot en kommer vi att ha stor nytta av. Mestadels har han spelat yttermittfältare men det går att använda honom centralt i banan också, säger sportchef Ola Larsson via klubbens uttalande.

Musa Njie skriver ett femårskontrakt med klubben.