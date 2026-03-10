Klart: Östers IF lånar in offensiv mittfältare

Östers IF förstärker offensiven.

Karl Wendt ansluter på lån till Smålandsklubben.

Låneavtalet sträcker sig fram till i sommar.

Foto: Bildbyrån

Karl Wendt var utlånad till Trelleborgs FF förra hösten, nu står det klart att han återvänder till Sverige och superettan på lån igen.

Denna tisdagskväll meddelar Östers IF att man är överens med Lechia Gdansk gällande ett låneavtal som sträcker sig fram till den 31 juli.

– Vi är lite tunna i numerären på det centrala mittfältet och därför känns det bra att vi nu får in Kalle i truppen. Han är duktig i båda riktningarna och har en kraftfull spelstil som jag gillar. Vi ser honom främst som åtta men han behärskar att spela på flera positioner vilket är positivt. Han ansluter till truppen imorgon bitti och är spelklar direkt på lördag mot IFK Norrköping, säger sportchef Ola Larsson.

20-åringen uttalar sig också:

– Det känns riktigt roligt att komma hit! Jag är här för att hjälpa laget så mycket som möjligt och jag ser verkligen fram emot att få dra igång. Jag skulle säga att jag är en mittfältare som gillar att skapa chanser och utmana offensivt samtidigt som jag sätter en stor stolthet i att bidra i defensiven också.