Klart: Östers IF värvar amerikansk målvakt

Östers IF har gjort klart med ny målvakt.

Michael Hartmann har presenterats av Smålandsklubben denna torsdag.

– Självklart känns det helt fantastiskt att skriva på för en så stor klubb som Öster, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Östers IF meddelar denna torsdag att man gjort klart med en ny målvakt.

31-årige amerikanen Michael Hartmann, som senast kommer från Oskarshamns AIK, är klar för Smålandsklubben.

– Självklart känns det helt fantastiskt att skriva på för en så stor klubb som Öster, säger han i ett uttalande och fortsätter.

– Jag har fått en bra bild av hela föreningen och eftersom jag kommer från spel i Oskarshamn har jag redan lite koll på Småland och fotbollen här. Öster har en fin historia och en fin arena här och jag hoppas att vi kan åstadkomma bra saker framöver.

Burväktaren har skrivit på ett kontrakt över två år med Smålandsklubben.

– Han har gjort det väldigt bra i Oskarshamn och har förutom sina snabba reaktioner och sin explosivitet tycker jag att han har ett bra spel med fötterna, säger sportchef Ola Larsson.