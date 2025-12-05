Klart: Östersunds FK anställer Nemanja Miljanovic

Östersunds FK gör ett tränarbyte.

Detta då Tor-Arne Fredheim lämnar och ersätts av Nemanja Miljanovic.

– Med honom får vi in en inspirerande och skicklig tränare, säger sportchef Stefan Lundin.

Foto: Bildbyrån

Södertälje-klubben Nordic United slutade först i Ettan Norra och kommer att spela i superettan nästa år. Detta gjorde man med succétränare Nemanja Miljanovic.

Nu står det dock klart att Miljanovic inte blir kvar i klubben utan byter till en seriekonkurrent. Detta då Östersunds FK, på sin officiella hemsida, meddelar att Miljanovic ersätter Tor-Arne Fredheim.

– Vi är väldigt nöjda över att presentera Nemanja Miljanović som kommer leda laget och staben framöver. I Nemanja får vi in en erfaren ledare och tränare som är väldigt duktig på att få gruppen att dra åt samma håll, säger ÖFK:s sportchef Stefan Lundin.

– Han har dessutom visat på en stor förmåga att utveckla spelare individuellt och få fram det bästa i varje individ. Med honom får vi in en inspirerande och skicklig tränare som gång på gång har levererat starka resultat med sina lag, fortsätter han.

Nemanja Miljanovic själv:

– Jag är tacksam för att få chansen att träna en så pass bra klubb som har gjort historia i svensk fotboll för inte så länge sedan. Mitt mål kommer alltid vara att gå ut och vinna matcher. Jag tycker att en klubb som Östersunds FK ska sikta på lite mer än att bara klara kontraktet. Vi ska se om vi kan vara på övre halvan i tabellen och fajtas om topplaceringarna.

