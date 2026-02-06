Klart: Östersunds FK värvar bosnisk mittfältare

Östersunds FK har gjort klart med ett nyförvärv.

Den bosniske mittfältaren Amar Begic är klar för klubben.

– Vi får hit en mycket hårt arbetande spelare, säger Stefan Lundin, sportchef i ÖFK.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK fortsätter att rusta inför den stundande säsongen.

Denna fredag står det klart att man plockar in den bosniske mittfältaren Amar Begic.

– Amar är en hårt arbetande mittfältare som spelat många matcher på hög nivå. Vi får en erfaren och duktig fotbollsspelare i bra ålder, säger Stefan Lundin, sportchef i ÖFK via klubbens hemsida.

Den 25-årige mittfältaren, som gjort en landskamp för Bosnien och Hercegovina, har skrivit på ett tvåårskontrakt med Jämtlandsklubben.