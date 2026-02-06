Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Östersunds FK värvar bosnisk mittfältare

Östersunds FK har gjort klart med ett nyförvärv.
Den bosniske mittfältaren Amar Begic är klar för klubben.
– Vi får hit en mycket hårt arbetande spelare, säger Stefan Lundin, sportchef i ÖFK.

Östersunds FK fortsätter att rusta inför den stundande säsongen.
Denna fredag står det klart att man plockar in den bosniske mittfältaren Amar Begic.

Amar är en hårt arbetande mittfältare som spelat många matcher på hög nivå. Vi får en erfaren och duktig fotbollsspelare i bra ålder, säger Stefan Lundin, sportchef i ÖFK via klubbens hemsida.

Den 25-årige mittfältaren, som gjort en landskamp för Bosnien och Hercegovina, har skrivit på ett tvåårskontrakt med Jämtlandsklubben.

