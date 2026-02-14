Klart: Östersunds FK värvar mittfältare

Östersunds FK fortsätter att förstärka truppen.

Luka Bozickovic ansluter till Jämtlandsklubben.

– Jag är enormt glad att vara här i Östersund, säger nyförvärvet via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK fortsätter att spetsa truppen inför den stundande säsongen.

Jämtlandsklubben meddelar denna lördag att Luka Bozickovic plockas in.

– Luka har en bra bakgrund utifrån skolningen i Hamburgs akademi och har därefter samlat på sig viktig seniorerfarenhet. En allround, hårt arbetande och välskolad spelare som kan spela överallt på mittfältet men även i wingback positionen, säger Stefan Lundin, sportchef i Östersunds FK via klubbens hemsida.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2027.

– Jag är enormt glad att vara här i Östersund. När tränaren ringde mig och berättade lite om hur ÖFK jobbade med unga spelare så kändes det helt rätt för mig. Jag ser fram emot en spännande säsong och det ska bli roligt att träffa alla mina nya lagkompisar, säger nyförvärvet.