Klart: Oxlade-Chamberlain till Celtic

Alex Oxlade-Chamberlain, 32 är tillbaka på de brittiska öarna.

Engelsmannen har kritat på för Celtic.

Foto: Bildbyrån

Alex Oxlade-Chamberlain har varit utan klubb sedan han lämnade Besiktas i somras.

Nu står det klart att 32-åringen är tillbaka på de brittiska öarna. Under lördagen presenterades han av skotska Celtic på ett kontrakt till sommaren med option på ytterligare ett år.

– Det har varit några hektiska dagar, men jag är glad och väldigt taggad, säger han på klubbens hemsida.

Cetics manager Martin O’Neill:

– Vi är verkligen glada över att ha tagit Alex till Celtic. Han har fortfarande så mycket att erbjuda sporten, och jag är säker på att han kan ge oss ytterligare en dimension med sin stora förmåga och rika erfarenhet.

Oxlade Chamberlain är främst ihågkommen från tiden i Arsenal 2011-2017 men har även spelat för Southampton och Liverpool.