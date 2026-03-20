Klart: Pa Konate flyttar till Österlen

Österlen FF spelar till vardags i division två. Nu har man gjort klart med en spelare som senast kommer från spel med de finska mästarna, Kups.

Detta i form av Pa Konate, 31, som har skrivit på för klubben efter att ha tränat med dem under de senaste veckorna. Klubbens tränare, Jim Gustafsson, låter meddela att den förre MFF-spelaren är klubbens mest meriterade värvningar någonsin.

– Ingen spelare som varit i klubben någonsin kan mäta sig med hans meriter, säger han till Ystads Allehanda.

Vidare lyfter Gustafsson upp vad vänsterbacken kan tänkas bidra med i division två-klubben.

– Han blir förhoppningsvis en attraktion på Skillinge idrottsplats. För min del som tränare är Konate användbar på flera positioner. Hans naturliga position är på vänsterkanten, men jag kan se honom i flera roller – både i anfallet och i en trebackslinje.

Förutom Malmö FF och Kups har Pa Konate spelat för klubbar som Spal, Rosenborg och Botev Plovdiv i Ungern.