Klart: Pauline Rubin lämnar Djurgården

Pauline Rubin är gravid och missar säsongen 2026.

Nu meddelar Djurgården att Rubin lämnar.

Foto: Bildbyrån

Pauline Rubin kom till Djurgården 2024 från Fiorentina men nu meddelar Stockholmsklubben att Rubins tid i Djurgården är över.

I början av höstsäsongen meddelade 31-åringen att hon väntar tillökning och kommer saknas från fotbollsplanen under hela 2026. Nu meddelar Djurgården att Rubins utgående kontrakt inte förlängs och därmed lämnar anfallaren.

– Det känns såklart lite vemodigt att lämna Djurgården även om jag har mycket annat att se fram emot närmsta tiden med tillökningen som väntar. Jag har njutit av att vara tillbaka i Stockholm och spela framför familj och vänner igen, berättar Pauline Rubin via klubbens uttalande.

Sportchef Jean Balawo tycker det är ett stort tapp att förlora sin offensiva kugge.

– Vi har vetat om att Pauline väntar tillökning sedan en tid tillbaka och med anledning av det pausar hon fotbollen för närvarande, sedan får man se vad som väntar längre fram. Men sett till den tid hon varit hos oss har Pauline uppträtt som en fantastisk ambassadör för föreningen och varit en viktig bidragande faktor – både på och utanför planen – till fjärdeplatsen och bronset som vi tog den här säsongen. Så vi riktar ett stort tack till Pauline och kanske återkommer hon för en ny sejour i Djurgården någon gång i framtiden om hon känner sig redo för det, säger sportchefen via uttalandet.

Pauline Rubin hann under sin tid i Djurgården spela 29 tävlingsmatcher och göra 8 mål.