Klart: Peking flyttar upp 16-åring

16 åriga Lova Braam flyttas upp till IFK Norrköpings damlag.

Talangen har kritat på ett treårskontrakt med ”Peking”.

– Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, säger sportchefen Dennis Popperyd.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen meddelar IFK Norrköping att den centrala mittfältaren Lova Braam lämnar klubbens akademiverksamhet för A-laget. 16-åringen har kritat på ett kontrakt över tre år och flyttas upp till damlaget.

– Det känns såklart väldigt roligt. När man är uppväxt i området så vill man upp till damlaget, säger hon i ett uttalande.

Talangen har tidigare varit i träning med ”Pekings” A-lag.

Läs mer på https://t.co/F2iAbxNcHj pic.twitter.com/bG1oizptV8 — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) November 19, 2025

Sportchefen Dennis Popperyd:

– Lova är en av våra spännande akademispelare och vi är väldigt glada att hon nu tar steget upp i A-laget. Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, hon har tagit till sig tempot i damernas miljö på ett imponerande sätt och vi tror starkt på hennes framtid här i IFK Norrköping. Det här är bara början för henne.

IFK Norrköping slutade på femteplats i damallsvenskan 2025.