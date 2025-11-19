Klart: Peking flyttar upp 16-åring
Följ Fotbolldirekt på
Google news
16 åriga Lova Braam flyttas upp till IFK Norrköpings damlag.
Talangen har kritat på ett treårskontrakt med ”Peking”.
– Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, säger sportchefen Dennis Popperyd.
Under onsdagen meddelar IFK Norrköping att den centrala mittfältaren Lova Braam lämnar klubbens akademiverksamhet för A-laget. 16-åringen har kritat på ett kontrakt över tre år och flyttas upp till damlaget.
– Det känns såklart väldigt roligt. När man är uppväxt i området så vill man upp till damlaget, säger hon i ett uttalande.
Talangen har tidigare varit i träning med ”Pekings” A-lag.
Sportchefen Dennis Popperyd:
– Lova är en av våra spännande akademispelare och vi är väldigt glada att hon nu tar steget upp i A-laget. Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, hon har tagit till sig tempot i damernas miljö på ett imponerande sätt och vi tror starkt på hennes framtid här i IFK Norrköping. Det här är bara början för henne.
IFK Norrköping slutade på femteplats i damallsvenskan 2025.
Den här artikeln handlar om: