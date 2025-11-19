Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Peking flyttar upp 16-åring

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

16 åriga Lova Braam flyttas upp till IFK Norrköpings damlag.
Talangen har kritat på ett treårskontrakt med ”Peking”.
– Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, säger sportchefen Dennis Popperyd.

250501 IFK Norrköpings Dennis Popperyd under semifinalen i Svenska Cupen mellan IFK Norrköping och Häcken den 1 maj 2025 i Norrköping.
Foto: Bildbyrån

Under onsdagen meddelar IFK Norrköping att den centrala mittfältaren Lova Braam lämnar klubbens akademiverksamhet för A-laget. 16-åringen har kritat på ett kontrakt över tre år och flyttas upp till damlaget.

– Det känns såklart väldigt roligt. När man är uppväxt i området så vill man upp till damlaget, säger hon i ett uttalande.

Talangen har tidigare varit i träning med ”Pekings” A-lag.

Sportchefen Dennis Popperyd:
– Lova är en av våra spännande akademispelare och vi är väldigt glada att hon nu tar steget upp i A-laget. Hon har visat en enorm vilja att utvecklas, hon har tagit till sig tempot i damernas miljö på ett imponerande sätt och vi tror starkt på hennes framtid här i IFK Norrköping. Det här är bara början för henne.

IFK Norrköping slutade på femteplats i damallsvenskan 2025.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt