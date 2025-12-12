Klart: Peking värvar 18-årig talang – skriver långt kontrakt

IFK Norrköping gör ännu ett nyförvärv.

Den 18-åriga Mbaye Cissé har skrivit på över 2029.

– Jag är väldigt lycklig över att vara här, säger talangen.

Tidigare under fredagen presenterade nydegraderade IFK Norrköping sitt första nyförvärv inför nästa års superettan-säsong när den 20-årige norrmannen Fabian Holst-Larsen anslöt på ett kontrakt över 2029.

Senare under dagen kom nästa nyförvärv. Det handlar om talangen Mbaye Cissé, 18, som ansluter från Teungueth FC i Senegal.

– Mbaye är en ytter som vi bedömer kan få en fin utveckling i vår miljö. Hans kvickhet och förmåga att utmana en mot en är delar som vi ser kan få fin effekt hos oss. Han var här i somras och bekantade sig och nu är vi glada att allt kommit på plats, säger sportchefen Henrik Jurelius i ett uttalande.

Kontraktet är skrivet över 2029.

Välkommen till IFK, Mbaye Cissé!



– Jag är väldigt lycklig över att vara här, det är en dröm för mig. Jag är så glad över att vara i Norrköping, säger Cissé.

Talangen har tidigare under 2025 varit på provspel för ”Peking”.

– Jag är snabb, gillar att dribbla och att göra mål. Jag mår bra när jag får spela fotboll, säger han.