Klart: Peking värvar Malva Larsson

IFK Norrköping stärker upp inför säsongen 2026.

Försvararen Malva Larsson, 21, skriver på ett treårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping slutade femma i damallsvenskan den gångna säsongen. Nu stärker klubben upp med försvararen Malva Larsson.

21-åringen skriver ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

– Jag har varit med om allt – från tiden i “fyran”, när vi mötte mammor med IFK Göteborg, till matcher mot de allra bästa vi har i Sverige. Det har varit roligt, säger hon i ett uttalande på Pekings hemsida.

Larsson kommer senast från Alingsås där hon gjorde 20 framträdanden i damallsvenskan den gångna säsongen.

