IFK Norrköping stärker upp inför säsongen 2026.
Försvararen Malva Larsson, 21, skriver på ett treårskontrakt med klubben.
IFK Norrköping slutade femma i damallsvenskan den gångna säsongen. Nu stärker klubben upp med försvararen Malva Larsson.
21-åringen skriver ett kontrakt som sträcker sig över tre år.
– Jag har varit med om allt – från tiden i “fyran”, när vi mötte mammor med IFK Göteborg, till matcher mot de allra bästa vi har i Sverige. Det har varit roligt, säger hon i ett uttalande på Pekings hemsida.
Larsson kommer senast från Alingsås där hon gjorde 20 framträdanden i damallsvenskan den gångna säsongen.
