Klart: Pia Sundhage har gjort klart med nytt jobb

Pia Sundhage har gjort klart med nytt jobb.

Hon tar över som förbundskapten för Haitis damlandslag.

Foto: Bildbyrån

I slutet av 2025 stod det klart att Pia Sundhages kontrakt som schweizisk förbundskapten inte förlängts, detta trots landets fina resultat i förra sommarens EM där man tog sig till kvartsfinal.

Sedan dess har hon stått utan uppdrag, men har hon gjort klart med nytt jobb.

Denna fredagskväll står det klart att Sundhage tar över som förbundskapten för Haitis damlandslag.

– Ännu en underbar utmaning inom damfotbollens värld, säger Sundhage till SVT Sport.

Haiti placerar sig i skrivande stund på 50:e plats på världsrankingen.

Precis som i Schweiz så tar Lilie Persson plats som assisterande till Sundhage.