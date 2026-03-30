Foto: Bildbyrån

Klart: Raphaël Guerreiro lämnar Bayern München

Lovina Stafhammar
Raphaël Guerreiro lämnar Bayern München i sommar.
Det meddelar klubben under måndagen.

Bayern München kommer under måndagen med beskedet om att inte förlänga Raphaël Guerreiros utgående avtal.

Han lämnar därmed efter säsongen.

– Vi har alltid kunnat lita på ”Rapha” på planen, han är en person som berikar ett omklädningsrum. Våra samtal med honom har varit konstruktiva och präglats av förtroende och ömsesidig förståelse, säger sportchef Max Eberl.

Guerreiro har framträtt i 89 matcher för Bayern München.

