Klart: RB Leipzig lånar Brajan Gruda från Brighton

RB Leipzig har gjort klart med en förstärkning.

Detta i form av Brajan Gruda från Brighton, som har lånats in i ett halvår.

– Jag ville verkligen gå till RB Leipzig så snart det stod klart att en vinterflytt var möjlig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha slagit igenom i Bundesliga och Mainz som ung tog Brajan Gruda steget till Premier League och Brighton & Hove Albion FC under sommaren 2024.

I Brighton har det blivit spel i 39 matcher där den offensiva förmågan har bidragit med två mål och fem assist.

Nu står det klart att tysken vänder hem till Tyskland, och RB Leipzig. Under deadline day står det klart att 21-åringen har lånats in till Bundesliga-klubben fram till sommaren.

– Jag ville verkligen gå till RB Leipzig så snart det stod klart att en vinterflytt var möjlig för mig. RBL är en toppklubb i Tyskland och spelstilen passar mig perfekt, säger Brajan Gruda i ett uttalande och fortsätter:

– Det har varit regelbunden kontakt mellan RB Leipzig och mig genom åren. Det ger mig en bra känsla och visar att klubben och ledningen tror på mig och verkligen vill ha mig i laget. Det gör mig ännu gladare att vara här nu.

RB Leipzigs sportchef, Marcel Schäfer:

– Vi blev direkt entusiastiska när möjligheten att låna in Brajan dök upp. Vi har haft honom på vår radar i flera år och ville redan ta honom till Leipzig 2024. Kontakten har funnits kvar sedan dess, och därför är vi extra glada att ha honom här nu, även om det till en början är på lån, säger Marcel Schäfer till klubbens hemsida.