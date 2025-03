Klart: RB Leipzig sparkar Marco Rose

Efter två och ett halvt år i Red Bull Leipzig har Marco Rose fått sparken.

Det står klart efter den tyska klubbens förlust mot Mönchengladbach under lördagen.

Efterträdaren väntas presenteras inom kort.

Efter Red Bull Leipzigs förlust mot Borussia Mönchengladbach under lördagen fick den tyska klubben nog.



Under söndagen meddelar Leipzig att huvudtränare Marco Rose får sparken. Lägg där till att Roses assisterande tränare Alexander Zickler, Marco Kurth och Frank Geideck också får lämna sina uppdrag.



Rose tog över Red Bull-klubben under hösten 2022 och kan stoltsera med titlar från både den tyska cupen och supercupen.



Att han nu får lämna sin post är inte helt obegripligt. Under den pågående säsongen har Leipzig bland annat åkt ur ligafasen i Champions League efter att endast tagit tre poäng på åtta matcher. Lägg där till att man befinner sig på en sjätteplats i Bundesliga.



På sin hemsida skriver Leipzig att Roses efterträdare, som ska leda laget säsongen ut, kommer att presenteras inom kort.



Marco Rose har, förutom Leipzig, tränat klubbar som Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach och Red Bull Salzburg.

