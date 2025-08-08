Klart: Real Madrid förlänger Garcias kontrakt

Han gjorde succé under sommarens klubblags-VM.

Nu belönas Gonzalo García med ett nytt kontrakt.

Under fredagen meddelar Real Madrid att anfallaren har förlängt till och med år 2030.

Det var från nära ingenstans som Gonzalo García kastades in i Real Madrid under sommarens klubblags-VM i USA.

Där stod den 21-årige anfallaren för fyra mål och en assist på sex matcher och imponerade stort.

Det gjorde han inte bara på tittarna, utan även Real Madrids klubbledning.

Under fredagen står det klart att García förlänger sitt avtal, som löpte ut 2027, till 2030.

Gonzalo García har, sedan 2023, spelat för Real Madrid Castilla – vilket är klubbens andralag.