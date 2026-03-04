Klart: Robert Vilahamn har hittat en ny klubb

Robert Vilahamn har hittat en ny klubb.

Han tar över Portland Thorns FC.

Foto: Bildbyrån

Mak Lind och Martin Sjögren håller till i NWSL i USA. Nu får de sällskap av ännu en före detta damallsvensk tränare, den tidigare Häcken och Tottenham-tränaren Robert Vilahamn.

Vilahamn tar över Portlands Thorns FC.

– Robert anländer med tränarerfarenhet på högsta nivå inom damfotbollen, har en stark meritlista av att hjälpa spelare att växa och kommer att stärka vår lagmiljö genom att ge nya globala perspektiv och insikter, säger presidenten Jeff Agoos till hemsidan.

Den svenska tränaren säger följande om sitt nya uppdrag:

– Jag är väldigt exalterad och tacksam över att bli Portland Thorns nya huvudtränare, säger han och fortsätter:

– Klubben har allt jag letar efter, med en tydlig ambition att vinna, en otrolig supporterskara och en stark miljö för att utveckla talangfulla spelare. NWSL är den mest konkurrenskraftiga ligan i världen, och att komma till USA för att vara en del av den är ett stort steg i min karriär. Jag ser verkligen fram emot att starta nästa kapitel i Portland.