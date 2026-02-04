Klart: Robin Quaison presenterad av Gulf United 

Robin Quaison ryktades vara aktuell för en återkomst till AIK under vintern.

Nu är han klar för Gulf United FC i den Förenade Arabemiraten.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha gjort stor succé i AIK under det tidiga 2010-talet flyttade Robin Quaison till italienska Palermo. Därefter har 32-åringen spelat för klubbar som tyska Mainz, saudiska Al-Ettifaq, och grekiska Aris Thessaloniki. Däremot har anfallaren varit klubblös sedan sommaren, då han lämnade Grekland och Aris.

Under vintern har anfallaren ryktats vara aktuell för en flytt hem till ”Gnaget”. Enligt Expressen sades AIK och Quaison har varit i kontakt med varandra och ”hört sig för” kring framtiden. Däremot blir det inget spel på Nationalarenan i Solna under den kommande tiden.

Det står klart under onsdagen, då 32-åringen presenteras av Gulf United FC, från den Förenade Arabemiraten. Hur långt avtalet är skrivet framgår inte av klubbens information.

Gulf United spelar i den Förenade Arabemiratens andraliga, där man nu befinner sig på en elfteplats.