Klart: Rodeblad Lowe har ny klubb

Kevin Rodeblad Lowe, 25, har hittat en ny klubb.

Han är klar för norska Arendal.

Kevin Rodeblad Lowe har representerat klubbar som Jönköpings Södra, Dalkurd, FC Trollhättan och senast Utsiktens BK i Sverige.

Nu står det klart att mittbacken har n ny klubbadress. Det rör sig om Arendal i norska tredjedivisionen.

– Jag har inte gjort så mycket på de tre dagarna jag har varit här, men det jag har sett av staden, anläggningen och spelargruppen lovar gott, säger svensken på den norska klubbens hemsida.

Rodeblad Lowe har genom åren gjort 82 matcher i superettan.