Klart: Saarenpää blir assisterande tränare i Al-Wasl

Kleber Saarenpää lämnar Sverige för ett nytt äventyr.

Den tidigare Helsingborgstränaren blir assisterande tränare i Al-Wasl, där han ska arbeta tillsammans med den svenske huvudtränaren Mesut Meral.



Foto: Bildbyrån

Bara dagar efter att Superettan avslutades meddelade Kleber Saarenpää att han lämnar Helsingborgs IF.



49-åringen berättar för Helsingborgs Dagblad att han kallade till ett möte med klubben den 4 november, men att de förutsättningar han önskade inte fanns – därför valde parterna att gå skilda vägar.



Nu är han klar för en flytt till Förenade Arabemiraten, till Al-Wasl, där han ska vara assisterande tränare till klubbens nye svenske coach Mesut Meral.

– Det är stora beslut kring familjen att lämna Sverige och all den trygghet man har här. Vad vill man? Vilka utmaningar vill man ta sig an? Det här är en fantastisk möjlighet jag fått, som jag är tacksam för, säger Saarenpää till HD.



