Uppgifter: Mesut Meral nära att ta över Al Wasl

Han ledde Iranska Duhok till en sensationell titel.

Nu sägs Mesut Meral vara nära ett nytt jobb.

Enligt Expressen kommer han att ta över Al Wasl i Förenade Arabemiraten.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Mesut Meral anslöt till AIK tillsammans med Andreas Brännström. Därefter gick flyttlasset till den Förenade Arabemiraten där han blev assisterande till Milos Milojevic i Al Wasl.

Sedan dess har Meral tränat iranska Duhok SC som han ledde till en sensationell titel i Gulf Club Champions League.

Nu ser den förre AIK-tränaren ut att återvända till Al Wasl, för att bli huvudtränare. Det uppger Expressen som skriver att Meral väntas att presenteras som ny coach för klubben inom en snar framtid.

Al Wasl befinner sig på en fjärdeplats efter sju omgångar Arabemiratens högstaliga.

