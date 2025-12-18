Klart: Samuel Ohlsson till IFK Värnamo

IFK Värnamo rustar för superettan.

Nu har klubben gjort klart med Ljungskiles Samuel Ohlsson.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo slutade jumbo i allsvenskan 2025 och kommer att spela i superettan nästa år. Nu har Värnamo börjat rusta inför 2026.

Under torsdagen presenterar Smålandsklubben värvningen av Ljungskiles Samuel Ohlsson, 24. Backen kritar på ett avtal över tre år.

– Det känns jättebra. IFK Värnamo är en klassisk klubb, jag har trivts väldigt bra nu när jag varit här och hälsat på. Att det är en familjär klubb är något som jag uppskattar väldigt mycket. Det här känns som en väldigt bra möjlighet för mig, det är en utvecklande miljö och man har sett många spelare som utvecklats här, säger han på Värnamos hemsida.

Ohlsson noterades för två mål och två assist på 118 matcher i Ljungskiles SK.