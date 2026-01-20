Klart: Sandviken värvar Geiger – FD:s avslöjande bekräftat

Nino Geiger, 20, lämnar Karlberg för Sandviken.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Det är riktigt skönt att allt kunde bli klart så snabbt och smidigt, säger talangen.

Foto: Privat / Bildbyrån

Det var under tisdagen som FotbollDirekt kunde avslöja att den unga Karlbergs BK-mittbacken Nino Geiger är helt klar för en flytt till Sandviken. Senare under tisdagen meddelade superettan-klubben att 20-åringen ansluter på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.

– Det känns otroligt bra. Ända sedan jag fick höra att Sandviken var intresserade så har jag varit väldigt sugen på att komma hit, så det är riktigt skönt att allt kunde bli klart så snabbt och smidigt, säger han i ett uttalande.

Mittbacken lånas däremot tillbaka till Karlberg över säsongen 2026.

– Nino är en försvarsspelare som verkligen passar in i Sandvikens IF. Han har en bra fysik med en snabbhet som sticker ut som en spetsförmåga, säger Sandvikens chefsscout och assisterande tränare Elias Gärdh.

📄✍️ | Välkommen 𝐍𝐈𝐍𝐎 𝐆𝐄𝐈𝐆𝐄𝐑!



Den 20-åriga mittbacken kommer till SIF på ett långtidskontrakt, och kommer den kommande säsongen att lånas tillbaka till Karlberg i Ettan Norra.



➡️ Läs mer på https://t.co/Zs0HoccZOP



🤝 Nyheten presenteras av Handelsbanken i Sandviken pic.twitter.com/TvaBqPWodZ — Sandvikens IF (@SandvikensIF) January 20, 2026

Nino Geiger gjorde 23 framträdanden och noterades för två mål och en assist när Karlbergs BK slutade på niondeplats i ettan norra i fjol. Han är äldre bror till AIK-spelaren Yannick Geiger.