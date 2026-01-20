AVSLÖJAR: Sandviken värvar Geiger – presenteras inom kort

Sandviken har gjort klart med ett nyförvärv.

Enligt FotbollDirekts uppgifter ansluter Nino Geiger, 20, från Karlberg.

Mittbacken lånas tillbaka till ettan-klubben över 2026.

Foto: Bildbyrån / Privat

✔️ Geiger presenterades av Sandviken senare under tisdagen!

Sandvikens IF:s ombygnation fortsätter. Enligt FotbollDirekts uppgifter är den 20-åriga mittbacken Nino Geiger helt klar för en flytt till superettan-klubben och ansluter från Karlbergs BK i ettan.

Affären är redan i hamn och Geiger kommer att presenteras för Sandviken inom kort. Kontraktet är skrivet över flera år, men inledningsvis kommer 20-åringen att lånas tillbaka till Karlberg över säsongen 2026.

Därmed återförenas han med den tidigare Karlberg-tränaren Baran Coskun, som sedan i början av december leder Sandviken.

Nino Geiger gjorde 23 framträdanden och noterades för två mål och en assist när Karlbergs BK slutade på niondeplats i ettan norra i fjol. Han är äldre bror till AIK-spelaren Yannick Geiger.