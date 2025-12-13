Klart: Sandvikens IF förlänger med mittfältare

Mohammed Mahammed blir kvar i Sandvikens IF.

Foto: Bildbyrån

Mohammed Mahammed förblir Sandvikens IF troget.

Denna lördagskväll står det klart att parterna är överens om ett nytt kontrakt.

– Det känns väldigt bra att ha förlängt kontraktet. Jag trivs otroligt bra i klubben, säger Mahammed via klubbens hemsida.

– Jag har fortfarande mycket att ge laget och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans, fortsätter han.

Det nya avtalet sträcker sig över nästa säsong.