Klart: Sandvikens IF förlänger med mittfältare
Mohammed Mahammed blir kvar i Sandvikens IF.
Parterna är överens om ett nytt kontrakt.
– Det känns väldigt bra att ha förlängt kontraktet, säger han via klubbens hemsida.
Mohammed Mahammed förblir Sandvikens IF troget.
Denna lördagskväll står det klart att parterna är överens om ett nytt kontrakt.
– Det känns väldigt bra att ha förlängt kontraktet. Jag trivs otroligt bra i klubben, säger Mahammed via klubbens hemsida.
– Jag har fortfarande mycket att ge laget och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans, fortsätter han.
Det nya avtalet sträcker sig över nästa säsong.
