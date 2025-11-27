Klart: Sargon Abraham byter klubb i Skövde

Från Skövde AIK till IFK Skövde.

Den flytten gör Sargon Abraham, 34.

– Jag känner att något spännande är på gång här, säger Abraham i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Sargon Abraham, 34, valde att lämna Örgryte IS för spel i Skövde AIK.

Under årets säsong i Ettan Södra levererade Abraham åtta mål och två assist. För ett par dagar sedan stod det klart att veteranen tackar för sig i ”Saik”.

Nu har han gjort klart med en ny klubb – i form av konkurrenten IFK Skövde som är Abrahams moderklubb.

– Det känns riktigt roligt. Jag hade ett optionsår kvar med SAIK men valde att inte fortsätta, säger Abraham i ett uttalande.

– Efter ett bra samtal med Zurab kändes det rätt direkt. Han har stora ambitioner och höga mål, och jag känner att något spännande är på gång här i IFK. Målet är ju att ta oss tillbaka till Ettan så snabbt som möjligt, fortsätter han.

Sargon Abraham har skrivit under ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2027. Bortsett Örgryte Abraham spelat för IFK Göteborg och Degerfors IF.