Klart: Sigurgeirsson förlänger – lånas ut till Viborg

Isak Andri Sigurgeirsson förlänger med IFK Norrköping.

I samma veva lånas han ut till Viborg.

Foto: Bildbyrån

Isak Andri Sigurgeirsson förlänger sitt kontrakt med IFK Norrköping. Avtalet med superettan-klubben är skrivet fram till sommaren 2027, men kommande vårsäsong kommer han inte spendera i ”peking”.

I stället lånas Sigurgeirsson ut till den danska klubben Viborg. Lånet sträcker sig fram till sommaren.

– I god dialog med Isak och hans representanter så har vi kommit fram till att det här var det bästa för båda parter i det kortsiktiga perspektivet. Vi förlänger hans avtal för att säkerställa att klubben och Isak står i samma utgångsläge som idag, vilket ger oss tid och möjlighet att utvärdera förutsättningarna på nytt. Vi önskar Isak stort lycka till, säger sportchef Henrik Jurelius.