Klart: Sirius gör om i lederstaben – Hansson byter roll

IK Sirius har gjort förändringar i sin ledarstab.

Detta då Petter Hansson blir transition coach och Max Westerberg blir assisterande tränare.

– Max är en kompetent tränare med stor passion, säger Jonathan Ederström i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2026 väljer IK Sirius, som slutade nia i allsvenskan, att genomföra ett par förändringar i sin ledarstab.

Detta då man väljer att byta assisterande tränare från Petter Hansson till Max Westerberg.

Hansson har varit ass-tränare i Uppsalaklubben under de senaste sex åren men kommer nu att ta sig an rollen som ”transition coach”, eller övergångstränare, som Westerberg var under fjolårssäsongen.

I samband med detta väljer även den nya assisterande tränaren att förlänga sitt avtal, fram till slutet av 2027.

Sirius chef för herrlaget, Jonathan Ederström:

– När diskussionen med Petter tog fart och vi började spåna på en annan roll för honom, så var det en självklarhet för oss att direkt vända oss till Max i rollen som assisterande tränare. Max är en kompetent tränare med stor passion, som redan har gjort avtryck under sitt första år i Sirius och som nu får chansen i en ny roll. I samband med detta förlänger vi också hans avtal i ytterligare ett år, tom 2027, vilket även det känns väldigt bra, säger han i ett uttalande.

Max Westerberg själv:

– Jag är framförallt väldigt stolt och tacksam för det förtroende Jonathan och klubben visat mig genom att förlänga mitt avtal och utöka mitt ansvar. Jag ska göra mitt yttersta varje dag för att ge tillbaka och förhoppningsvis kunna bidra till framgångar för IK Sirius.

Utöver ovanstående förändringar meddelar även Sirius att analytikern Tobias Myhrberg förlänger sitt avtal.





