Klart: Sjögrell och Widgren lämnar Sirius

Nu står det klart att Herman Sjögrell och Dennis Widgren lämnar Sirius efter säsongen.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Herman Sjögrell anslöt till klubben sommaren 2021. Det gjorde även Dennis Widgren som kom på lån samtidigt men återvände en kort stund till Hammarby innan det blev en Sirius-flytt 2022 men nu är deras tid i klubben över.



– Kärleken jag fått av er supportrar kommer värma mitt hjärta länge, och tack vare er har jag njutit av varje sekund på planen. Efter fyra och ett halvt år i klubben lämnar jag inte bara Uppsala med många underbara minnen, jag lämnar en plats som gett mig många vänner för livet. Jag kommer minnas höstsäsongen 2023 och våren 2024 med en hel del stolthet, men att få kalla mig själv för Årets Kjelledine är något jag kommer bära med mig i en lång tid framöver. Tack Sirius! Tack Uppsala!, säger Herman Sjögrell via hemsidan.

Även Dennis Widgren tackar klubben.





– Tack för den här tiden tillsammans, det har varit en spännande och lärorik resa. Extra stort tack till alla i och runt klubben som gjort att jag och min familj har trivts från dag ett, både i klubben men även i Uppsala. Klubben har tagit stora steg sedan jag kom på lån första gången 2021, det har varit häftigt att uppleva. Potentialen är stor och det ska bli spännande att se hur långt klubben kan nå i framtiden.

Herman Sjögrell står noterad för 43 allsvenska matcher, 1 allsvenskt mål och 4 allsvenska assist i Siriuströjan.

Dennis Widgren har gjort 104 allsvenska matcher, 2 allsvenska mål och 5 allsvenska assist för Sirius.