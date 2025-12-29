Klart: Skövde bryter med trotjänaren
Han har representerat Skövde AIK sedan 2018.
Nu bryts avtalet med Elmar Abraham i förtid.
”Vi är tacksamma för allt han har bidragit med”, skriver klubben i ett uttalande.
Det har blivit över 200 matcher i Skövde AIK-tröjan sedan han anslöt från IFK Skövde 2018, men nu ser det inte ut att bli några fler för trotjänaren Elmar Abraham. I dag, måndag, meddelar ettan-klubben att avtalet, som skulle sträckt sig över 2026, bryts i förtid.
Uppbrottet är enligt Saik gemensamt och parterna ska ha kommit överens om att gå skilda vägar.
”Elmar har också varit en uppskattad lagkamrat som bidragit positivt på och utanför planen. Vi är tacksamma för allt han har bidragit med under sin tid i Skövde AIK och även att han de senaste åren även fått representera sitt hemland Syrien.”, skriver Skövde i ett uttalande.
Totalt har det blivit 222 tävlingsmatcher i Skövde AIK, varav 85 i superettan.
