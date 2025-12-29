Klart: Skövde bryter med trotjänaren

Han har representerat Skövde AIK sedan 2018.

Nu bryts avtalet med Elmar Abraham i förtid.

”Vi är tacksamma för allt han har bidragit med”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det har blivit över 200 matcher i Skövde AIK-tröjan sedan han anslöt från IFK Skövde 2018, men nu ser det inte ut att bli några fler för trotjänaren Elmar Abraham. I dag, måndag, meddelar ettan-klubben att avtalet, som skulle sträckt sig över 2026, bryts i förtid.

Uppbrottet är enligt Saik gemensamt och parterna ska ha kommit överens om att gå skilda vägar.

I dagarna har vi tillsammans med Elmar kommit överens om att bryta hans avtal i förtid. Elmar har under sina år i Skövde AIK varit en viktig spelare på mittfältet och visat stort engagemang, lojalitet och professionalism. Tack Elmar!



läs mer på https://t.co/7yweq97gqc



🔴⚪️ pic.twitter.com/qYULeGZ5Dm — Skövde AIK (@skovdeaik) December 29, 2025

”Elmar har också varit en uppskattad lagkamrat som bidragit positivt på och utanför planen. Vi är tacksamma för allt han har bidragit med under sin tid i Skövde AIK och även att han de senaste åren även fått representera sitt hemland Syrien.”, skriver Skövde i ett uttalande.

Totalt har det blivit 222 tävlingsmatcher i Skövde AIK, varav 85 i superettan.