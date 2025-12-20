Klart: Spelare lämnar Eskilstuna United

Elisabeth Tillenius lämnar Eskilstuna.

Det meddelade klubben under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Elisabeth Tillenius lämnar Eskilstuna United efter flera år i klubben, det meddelar klubben under lördagen. Tillenius ska ha en ny klubb klar men som enligt Eskilstuna presenterar henne inom kort. Eskilstuna vann elitettan i år och kommer därmed spela i damallsvenskan nästa säsong.

– Bettan har haft mindre speltid under 2025 men bidragit väldigt mycket för gruppen, både på plan när chansen har kommit men också varit viktig som ledare i gruppen utanför planen, hon var också otroligt viktig som ledare för F19 när de vann sin serie i år. Bettan är en spelare som jag som tränare verkligen vill ha i en grupp men jag förstår verkligen hennes önskan om ännu mer speltid och jag tror att denna miljö kommer göra mycket gott för henne och sen när hon känner sig redo att komma tillbaka till United i någon form så är hon alltid välkommen tillbaks, säger tränare Rickard Johansson via klubbens uttalande.