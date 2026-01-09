Klart: Ssewankambo lämnar IF Brommapojkarna
Isak Ssewankambo skrev på för IF Brommapojkarna förra sommaren.
Nu står det klart att försvararen lämnar Stockholmsklubben.
Efter att ha varit klubblös i ett halvår så skrev Isak Ssewankambo förra sommaren på för IF Brommapojkarna.
Det blev tio framträdanden i allsvenskan för försvararen i Stockholmsklubben under hösten, men några fler kommer det inte att bli.
Ssewankambo skrev ett korttidskontrakt med BP när han skrev på och klubben meddelar nu att spelaren lämnar i samband med att detta avtal löpt ut.
”Tack och lycka till, Isak Ssewankambo!”, skriver klubben via sin hemsida.
