Klart: Ssewankambo lämnar IF Brommapojkarna

Isak Ssewankambo skrev på för IF Brommapojkarna förra sommaren.
Nu står det klart att försvararen lämnar Stockholmsklubben.

Efter att ha varit klubblös i ett halvår så skrev Isak Ssewankambo förra sommaren på för IF Brommapojkarna.
Det blev tio framträdanden i allsvenskan för försvararen i Stockholmsklubben under hösten, men några fler kommer det inte att bli.

Ssewankambo skrev ett korttidskontrakt med BP när han skrev på och klubben meddelar nu att spelaren lämnar i samband med att detta avtal löpt ut.

”Tack och lycka till, Isak Ssewankambo!”, skriver klubben via sin hemsida.

