Klart: Storklubben värvar försvarstalang

Joane Gadou är klar för Borussia Dortmund.

19-åringen skriver ett kontrakt till 2031.

Foto: Alamy

Borussia Dortmund presenterar ett nyförvärv. Det är den 19-årige mittbacken Joane Gadou som ansluter från Red Bull Salzburg.

Gadou skriver ett kontrakt till 2031 med Ruhr-klubben.

– Jag kan knappt vänta med att på att få bära den svartgula tröjan för första gången. Tillsammans med mina lagkamrater, hela klubben och våra fantastiska fans vill jag bli framgångsrik under de kommande åren, säger 19-åringen i ett uttalande.

Dortmunds sportchef Lars Ricke.

Vi har känt till Joane väldigt länge och följt honom under hans tid i Paris Saint-Germain. Joane kommer att förstärka vårt lag och spela en viktig roll redan från början av den nya säsongen. Vi är övertygade om hans kvaliteter och ser en enorm potential i hans sportsliga utveckling