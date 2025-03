Klart: Sundsvall värvar Charles Baah

Charles Baah har skrivit på för Gif Sundsvall.

Där kommer mittbacken att tillbringa de kommande fyra åren.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Baah till ”Giffarna”.

Den ghananska mittbacken Charles Baah, 19, har skrivit på ett fyraårskontrakt med Gif Sundsvall.



Det meddelar ”Giffarna” under torsdagen.



Den 19-årige mittbacken kommer senast från spel Attram De Visser Soccer Academy, precis som IFK Norrköpings Kojo Peprah Oppong som var utlånad till Sundsvall förra säsongen.



– Det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag känner mig så exalterad över att få vara en del av denna fantastiska familj. Nu är det dags att ge allt och uppnå storhet tillsammans med laget, säger Charles Baah i ett uttalande.



Övergången kommer inte heller från ingenstans då Baah har provspelat med klubben under en tid.



– Charles är en fysisk mittback med sin styrka i försvarsspelet, särskilt i en mot en-situationer och duellspel. Eftersom skillnaden mellan fotbollen i Ghana och Sverige är stor, är vårt gemensamma mål nu att Charles ska lära sig det kollektiva försvarsspelet och i anfallsspelet hitta den fria spelaren. Han har redan under provspelet visat att han är lärvillig och duktig på att ta instruktioner, säger Sundsvalls sportchef, Joel Cedergren, till klubben.

Video Bäst fans i Allsvenskan enligt spelarna