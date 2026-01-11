Klart: Supertalangen till Brentford

Brentford säkrar upp Kaye Furo från Club Brügge.

18-åringen skriver ett avtal över fem och ett halvt år.

Foto: Alamy

Brentford har presenterat ett nyförvärv. Det är anfallaren Kaye Furo som ansluter från belgiska Club Brügge.

18-åringen kritar på ett avtal som sträcker sig fem och ett halvt år med Premier League-klubben.

– Hans egenskaper är sådana som jag gillar och känner att vi kan utveckla inom den miljö vi har skapat. Jag tvivlar inte på att han kommer att bli en viktig spelare för oss, säger tränaren Keith Andrews på Brentfords hemsida.

Kaye Furo noterades för ett mål och en assist på åtta framträdanden i Club Brügges A-lag. Han har dessutom representerat Belgiens U21-lag vid ett tillfälle.