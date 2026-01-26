Klart: Svensk talang klar för tysk toppklubb

Den svenske talangen Alinur Elmi Roble flyttar till Tyskland i sommar.

Då ansluter han nämligen till RB Leipzigs akademi.

Detta bekräftar hans nuvarande klubb FK Karlskrona.

Foto: Bildbyrån

P15-landslagsmannen Alinur Elmi Roble kommer i sommar att flytta utomlands.

Hans nuvarande klubb, FK Karlskrona, meddelar nu att han då ansluter till den tyska toppklubben RB Leipzig.

”Vår fantastiske Alinur tar steget och blir ungdomsproffs i Bundesliga-klubben RB Leipzigs akademi”, skriver klubben via Instagram.

I Leipzig kommer talangen att bli lagkamrat med den förre Dif-talangen, Warren Ngana, som gick till den tyska klubben för lite mindre än ett år sedan.