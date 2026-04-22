Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Klart: Svensk talang lämnar för dansk klubb

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Pharrell Kristiansen, 15, har tidigare provspelat med FC Midtjylland.
Nu står det klart att svensken lämnar BK Olympic i sommar för den danska klubben.

Pharrell Kristiansen har tidigare bekantat sig med FC Midtjylland. Den 15-årige talangen har bland annat provtränat och spelat turneringar med laget.

Nu är det klart att han i sommar lämnar BK Olympic för den danska storklubbens akademi.

– Jag är glad att kunna skriva på med FC Midtjylland och därmed ta nästa steg i min karriär. Klubben har behandlat mig väl och har redan gett mig bra möjligheter. Jag ser fram emot att utvecklas både som spelare och som person under min tid i klubben, säger Kristiansen på Midtjyllands hemsida.

Fotbollschefen Jacob Larsen:

– Pharrell är en spelare vi har följt över tid eftersom han har ett offensivt uttryck, där han vågar ta initiativ och utmana sin motståndare direkt. Han är särskilt tydlig i sitt 1v1-spel, där han både kan driva bollen framåt och skapa obalans i motståndarens organisation.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt