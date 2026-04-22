Klart: Svensk talang lämnar för dansk klubb

Pharrell Kristiansen har tidigare bekantat sig med FC Midtjylland. Den 15-årige talangen har bland annat provtränat och spelat turneringar med laget.

Nu är det klart att han i sommar lämnar BK Olympic för den danska storklubbens akademi.

– Jag är glad att kunna skriva på med FC Midtjylland och därmed ta nästa steg i min karriär. Klubben har behandlat mig väl och har redan gett mig bra möjligheter. Jag ser fram emot att utvecklas både som spelare och som person under min tid i klubben, säger Kristiansen på Midtjyllands hemsida.

Fotbollschefen Jacob Larsen:

– Pharrell är en spelare vi har följt över tid eftersom han har ett offensivt uttryck, där han vågar ta initiativ och utmana sin motståndare direkt. Han är särskilt tydlig i sitt 1v1-spel, där han både kan driva bollen framåt och skapa obalans i motståndarens organisation.



