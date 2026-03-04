Klart: Svenske talangen flyttar till Midtjylland

Owen Olague har visat framfötterna i BK Olympic.

Nu har han köpts loss av danska FC Midtjylland.

– Nu känner jag att det är dags att ta nästa steg i min karriär, säger 15-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den danska storklubben FC Midtjylland har gjort klart med en värvning från Sverige och Skåne.

Detta i form av den 15-årige mittbackstalangen Owen Olague som har köpts loss från BK Olympic. Däremot kommer Olague inte att flytta till det södra grannlandet förrän i januari 2027, då han fyller 16 år.

– Jag har trivts bra i BK Olympic, men nu känner jag att det är dags att ta nästa steg i min karriär. FC Midtjylland är en fantastisk klubb, och människorna här är verkligen begåvade. Allt jag har upplevt hittills har känts som en stor familj, säger talangen i ett uttalande.

Jacob Larsen, fotbollsdirektör i FC Midtjylland, uttalar sig om värvningen:

– Owen är en riktigt spännande mittback med några tydliga spetskompetenser i sitt duellspel och i sitt sätt att försvara planen. Han har en riktigt bra utgångspunkt både fysiskt och mentalt, och vi ser en intressant utvecklingspotential i honom.