Klart: Svensken lämnar Skottland för Norge

Nikolaj Möller har gjort sitt i skotska Dundee United.

Nu fortsätter karriären i norska Sandefjord.

– Jag kommer att ge 110 procent på träningen varje dag, säger Möller till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Under höste 2020 tackade Malmö FF-talangen Nikolaj Möller för sig i Skåneklubben och flyttade till Arsenal.

Väl där skulle anfallaren lånas ut två gånger innan han köptes loss av Schweiziska St. Gallen under sommaren 2023. Efter två år i Schweiz väntade ett nytt äventyr för 23-åringen, som skrev på för Dundee United.

Nu står det klart att resan i Skottland tar slut och att karriären fortsätter i norska Sandefjord, där han har skrivit på ett kontrakt fram till slutet av 2029.

– Jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya lagkamrater, spela fotboll med alla och lära mig spelstilen här i Sandefjord, säger Möller i ett uttalande och fortsätter:

– Jag ser fram emot att göra mål och assist. Jag är väldigt glad över att vara här och har hört mycket bra saker om klubben. Jag kommer att ge 110 procent på träningen varje dag och jag ser fram emot att spela inför fansen!

Under fjolårssäsongen slutade Sandefjord på en femteplats i den norska högstaligan, Eliteserien.



